Число госпитализированных после массового отравления в Дагестане выросло до 84

Количество жителей дагестанского Буйнакска, оказавшихся в больнице после массового отравления, достигло 84. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В сообщении отмечается, что в городской больнице были развёрнуты дополнительные койки и созданы условия для эффективного лечения госпитализированных.

«Сейчас в инфекционном стационаре Буйнакской центральной городской больницы находятся на лечении 84 пациента», — указали в пресс-службе.

Первоначально сообщалось о 35 госпитализированных с симптомами отравления. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Причиной массового отравления назвали употребление жителями водопроводной воды.