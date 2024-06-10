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Число госпитализированных после массового отравления в Дагестане выросло до 84

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Количество жителей дагестанского Буйнакска, оказавшихся в больнице после массового отравления, достигло 84. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Число госпитализированных после массового отравления в Дагестане выросло до 84
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что в городской больнице были развёрнуты дополнительные койки и созданы условия для эффективного лечения госпитализированных.

«Сейчас в инфекционном стационаре Буйнакской центральной городской больницы находятся на лечении 84 пациента», — указали в пресс-службе.

Первоначально сообщалось о 35 госпитализированных с симптомами отравления. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Причиной массового отравления назвали употребление жителями водопроводной воды.

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