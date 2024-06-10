Число госпитализированных после массового отравления в Дагестане выросло до 84
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что в городской больнице были развёрнуты дополнительные койки и созданы условия для эффективного лечения госпитализированных.
«Сейчас в инфекционном стационаре Буйнакской центральной городской больницы находятся на лечении 84 пациента», — указали в пресс-службе.
Первоначально сообщалось о 35 госпитализированных с симптомами отравления. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Причиной массового отравления назвали употребление жителями водопроводной воды.