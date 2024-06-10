В Дагестане госпитализировали 35 человек с симптомами отравления
- globallookpress.com
Об этом сообщили в Минздраве республики.
«В городе отмечалось увеличение числа обратившихся с симптомами острой кишечной инфекции», — заявили в ведомстве.
Как поясняется, пациенты обращались с лёгкой и среднетяжёлой формами заболевания.
Всего госпитализированы 35 человек, среди них есть дети. В дагестанском Минздраве добавили, что к настоящему моменту их состояние улучшилось.
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