В Дагестане госпитализировали 35 человек с симптомами отравления

В дагестанском Буйнакске 35 человек попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.

Об этом сообщили в Минздраве республики.

«В городе отмечалось увеличение числа обратившихся с симптомами острой кишечной инфекции», — заявили в ведомстве.

Как поясняется, пациенты обращались с лёгкой и среднетяжёлой формами заболевания.

Всего госпитализированы 35 человек, среди них есть дети. В дагестанском Минздраве добавили, что к настоящему моменту их состояние улучшилось.

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