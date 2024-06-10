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В Дагестане госпитализировали 35 человек с симптомами отравления

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В дагестанском Буйнакске 35 человек попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.
В Дагестане госпитализировали 35 человек с симптомами отравления
  • globallookpress.com

Об этом сообщили в Минздраве республики.

«В городе отмечалось увеличение числа обратившихся с симптомами острой кишечной инфекции», — заявили в ведомстве.

Как поясняется, пациенты обращались с лёгкой и среднетяжёлой формами заболевания.

Всего госпитализированы 35 человек, среди них есть дети. В дагестанском Минздраве добавили, что к настоящему моменту их состояние улучшилось. 

Ранее в Санкт-Петербурге завели уголовное дело после отравления девушки на сеансе татуажа. 

 

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