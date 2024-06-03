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В Петербурге завели дело после отравления девушки на сеансе татуажа

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В Санкт-Петербурге завели уголовное дело после отравления девушки на сеансе татуажа. Пострадавшей потребовалась госпитализация.
В Петербурге завели дело после отравления девушки на сеансе татуажа
  • Gettyimages.ru
  • © dimid_86

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Петербургу.

Установлено, что в воскресенье, 2 июня, в одной из квартир дома по Владимирскому проспекту мастер ввёл 24-летней клиентке инъекцию с обезболивающим эффектом. Девушке стало плохо.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передаёт сайт kp.ru.

В мае сообщалось, что Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения врачу принадлежащей Тимуру Хайдарову клиники пластической хирургии «Ай Кью Пластик» Тамерлану Кадзаеву, обвиняемому в причастности к смерти пациента.

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