После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело

По факту массового отравления в дагестанском Буйнакске возбуждено уголовное дело. Как сообщила руководитель пресс-службы СУ СК России по Дагестану Оксана Тенетова, в настоящее время устанавливаются причастные к преступлению.

РИА Новости

«Буйнакским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников МУП «Буйнакскводоканал» по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, по ч. 1 ст. 238 УК России», цитирует ТАСС Тенетову. Ранее сообщалось, что в дагестанском Буйнакске 35 человек попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Среди пострадавших есть дети. По уточнённым данным, пациенты обращались с лёгкой и среднетяжёлой формами заболевания.