После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело
- РИА Новости
«Буйнакским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников МУП «Буйнакскводоканал» по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, по ч. 1 ст. 238 УК России», цитирует ТАСС Тенетову.
Ранее сообщалось, что в дагестанском Буйнакске 35 человек попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.
Среди пострадавших есть дети.
По уточнённым данным, пациенты обращались с лёгкой и среднетяжёлой формами заболевания.