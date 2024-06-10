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После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело

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По факту массового отравления в дагестанском Буйнакске возбуждено уголовное дело. Как сообщила руководитель пресс-службы СУ СК России по Дагестану Оксана Тенетова, в настоящее время устанавливаются причастные к преступлению.
После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

«Буйнакским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников МУП «Буйнакскводоканал» по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, по ч. 1 ст. 238 УК России», цитирует ТАСС Тенетову.

Ранее сообщалось, что в дагестанском Буйнакске 35 человек попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.

Среди пострадавших есть дети.

По уточнённым данным, пациенты обращались с лёгкой и среднетяжёлой формами заболевания.

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