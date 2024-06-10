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Врач Фролова рассказала о суточной норме белка для взрослых

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Врач-терапевт клиники Lahta Clinic Людмила Фролова назвала суточную норму белка для взрослых.
Врач Фролова рассказала о суточной норме белка для взрослых
  • Gettyimages.ru

«Чтобы точно определить суточную норму белка, важно учесть несколько факторов: возраст, вес, уровень активности и общее состояние здоровья», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, взрослым рекомендовано потреблять примерно 0,8 г белка на каждый килограмм веса тела в день.

Повышенное потребление белка необходимо при беременности и кормлении грудью, спортсменам, а также пожилым людям для поддержания массы тела.

«Избегайте сочетания белковых продуктов с тяжёлыми углеводами, такими как картофель. Кроме того, крайне важно разнообразить свой рацион различными источниками белка. И не забывайте пить достаточное количество воды. Это способствует лучшему перевариванию и усвоению белков», — заключила врач.

Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал о пользе супов.

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