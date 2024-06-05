Гастроэнтеролог Белоусов высказался о пользе супов

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал о пользе супов.

Приготовленные на костном бульоне, овощные, наваристые мясные и грибные супы лучше усваиваются, активизируют пищеварение и приносят пользу организму, заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, некоторые исследователи предлагают заменить суп минеральной водой. Такой вариант актуален для тех, кто следит за своим весом.

«Минеральная вода действительно может обеспечить организм необходимыми веществами и способствовать гидратации, но всё же она не заменит питательные вещества, которые содержатся в супе», — сказал гастроэнтеролог.

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