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Гастроэнтеролог Белоусов высказался о пользе супов

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Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал о пользе супов.
Гастроэнтеролог Белоусов высказался о пользе супов
  • Gettyimages.ru

Приготовленные на костном бульоне, овощные, наваристые мясные и грибные супы лучше усваиваются, активизируют пищеварение и приносят пользу организму, заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, некоторые исследователи предлагают заменить суп минеральной водой. Такой вариант актуален для тех, кто следит за своим весом.

«Минеральная вода действительно может обеспечить организм необходимыми веществами и способствовать гидратации, но всё же она не заменит питательные вещества, которые содержатся в супе», — сказал гастроэнтеролог.

Ранее врач-терапевт цифровой клиники ВСК, диетолог Алина Красикова рассказала в беседе с изданием «Вести Подмосковья», к каким сбоям в работе организма может привести недобор веса у взрослого человека.

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