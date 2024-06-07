Врач Наумов: около 15% операций на позвоночнике проводится с помощью ИИ

Врач-нейрохирург, травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Денис Наумов рассказал, что около 15% операций на позвоночнике врачи проводят совместно с нейросетью и роботами.

Прежде всего, благодаря системе искусственного интеллекта (ИИ) специалисты могут увидеть виртуальную модель операции, это помогает учесть и проанализировать возможные сложности, объяснил врач в беседе с «Газетой.Ru».

«Кроме этого, на основе данных ИИ формируется навигационная система, которая создаёт трёхмерную модель позвоночника. После этапа визуализации мы делаем небольшие разрезы, через которые вводятся роботизированные инструменты», — объяснил Наумов.

По его словам, всё это помогает минимизировать возможные риски.

Он также отметил, что, вопреки расхожему мнению, ИИ лишь помогает врачам, проводить операции самостоятельно он не может.

Ранее сообщалось, что в медучреждениях Москвы применяют более 50 сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ). С их помощью можно оперативно выявить признаки 37 различных заболеваний.