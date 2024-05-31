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В Москве более 50 сервисов ИИ помогают врачам выявлять признаки 37 заболеваний

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В медучреждениях Москвы применяют более 50 сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ). С их помощью можно оперативно выявить признаки 37 различных заболеваний.

Об этом информирует сайт mos.ru со ссылкой на Департамент информационных технологий и Департамент здравоохранения.

Технологии компьютерного зрения в медицине применяют в столице пятый год. За это время нейросети обработали более 12 млн снимков — флюорограмм, маммограмм, рентгенограмм — и научились выявлять болезни лёгких, сердца и признаки онкологических заболеваний.

«В процессе анализа снимка модель применяет различные фильтры и алгоритмы, чтобы выделить на изображении ключевые области и подсветить потенциальные аномалии», — прокомментировали в Департаменте информационных технологий.

При этом окончательное решение о диагнозе всегда остаётся за врачом, добавили в ведомстве.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что искусственный интеллект помог московским врачам поставить 14 млн предварительных диагнозов

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