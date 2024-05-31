В Москве более 50 сервисов ИИ помогают врачам выявлять признаки 37 заболеваний
Об этом информирует сайт mos.ru со ссылкой на Департамент информационных технологий и Департамент здравоохранения.
Технологии компьютерного зрения в медицине применяют в столице пятый год. За это время нейросети обработали более 12 млн снимков — флюорограмм, маммограмм, рентгенограмм — и научились выявлять болезни лёгких, сердца и признаки онкологических заболеваний.
«В процессе анализа снимка модель применяет различные фильтры и алгоритмы, чтобы выделить на изображении ключевые области и подсветить потенциальные аномалии», — прокомментировали в Департаменте информационных технологий.
При этом окончательное решение о диагнозе всегда остаётся за врачом, добавили в ведомстве.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что искусственный интеллект помог московским врачам поставить 14 млн предварительных диагнозов.