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Искусственный интеллект помог московским врачам поставить 14 млн предварительных диагнозов

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Искусственный интеллект помог московским врачам поставить 14 млн предварительных диагнозов, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Искусственный интеллект помог московским врачам поставить 14 млн предварительных диагнозов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Сейчас во всех взрослых городских поликлиниках используется система поддержки принятия врачебных решений, которая работает на базе алгоритмов искусственного интеллекта. Она была разработана несколько лет назад совместно с компанией «СберМедИИ» и Лабораторией ИИ Сбера. Сервис определяет 95% самых распространённых заболеваний. На сегодняшний день он помог московским врачам поставить уже 14 млн предварительных диагнозов», — сказала Ракова.

Она отметила, что применяется цифровой помощник «ТОП-3» — он проводит анализ жалоб пациента на здоровье, которые врач вносит в протокол осмотра в ЕМИАС.

Ранее сообщалось, что получить заказы на молочной кухне теперь можно с помощью QR-кода.

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