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Врач Шаршкова: аллергия на солнце может сопровождаться повышением температуры

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Врач — аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» Светлана Шаршкова рассказала, что аллергия на солнце (фотодерматоз) — это состояние, при котором на коже появляются покраснение, отёк, сыпь, волдыри и шелушение.

В основном аллергия на солнце — временное явление, но в тяжёлых случаях, кроме вышеперечисленных местных симптомов, могут появиться признаки нарушения общего состояния: головные боли, повышение температуры, сообщила она в беседе с газетой «Известия».

Универсальной терапии не существует, констатировала специалист.

«При выраженной клинике требуется медикаментозная терапия: назначение антигистаминных препаратов внутрь, наружно — топических стероидов в виде кремов или мазей», — отметила Шаршкова.

Она посоветовала людям с таким заболеванием ограничить своё пребывание на солнце, особенно в период с 11:00 до 17:00, и применять солнцезащитные средства.

Ранее нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии Ольга Ильичёва рассказала о правилах безопасного загара.

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