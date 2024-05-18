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Специалист Ильичёва рассказала о правилах безопасного загара

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Ольга Ильичёва, нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН), рассказала о правилах безопасного загара.
Специалист Ильичёва рассказала о правилах безопасного загара
  • Gettyimages.ru

«Находитесь на солнце в период умеренной активности — до 11 и после 16 часов. Избыточное солнечное облучение вызывает повреждение кожи и нарушает производство витамина D», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, нужно использовать солнцезащитные средства, в том числе на губах. Наносить их стоит за 15—20 минут до выхода на солнце и обновлять каждые два часа или после купания.

«Соблюдайте технику безопасности и правила нахождения на солнце, чтобы получить красивый и ровный загар без негативных последствий жары и УФ-излучения», — добавила Ильичёва.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с «Радио 1» рассказала, кто входит в группы риска по повышенному давлению.

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