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В ГД предложили изменить условия получения дальневосточной и арктической ипотеки

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RT
Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил включить младших воспитателей детских садов в состав лиц, имеющих право на получение льготной ипотеки в рамках программы «Дальневосточная и арктическая ипотека».
В ГД предложили изменить условия получения дальневосточной и арктической ипотеки
  • РИА Новости

Копии обращения на имя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова есть в распоряжении RT.

Депутат рассказал, что в его адрес поступают обращения от избирателей Архангельской области с просьбой включить младших воспитателей детских садов в состав лиц, имеющих право на получение льготной ипотеки в рамках программы «Дальневосточная и арктическая ипотека».

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о расширении действия льготной программы для данной категории работников муниципальных образовательных организаций», — говорится в тексте обращения.

Ранее Спиридонов предложил рассмотреть вопрос о расширении действия льготной программы доступного арендного жилья на регионы, расположенные в Арктической зоне.

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