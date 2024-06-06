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Адвокат Атапин: при устройстве на работу можно столкнуться с мошенничеством

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Адвокат Владимир Атапин рассказал, как недобросовестные работодатели могут обманывать сотрудников.
Адвокат Атапин: при устройстве на работу можно столкнуться с мошенничеством
  • Gettyimages.ru

В ряде компаний при устройстве работнику обещают заработную плату в двух частях — белую и серую, причём в договоре указывается только белая, а серую после подписания не выплачивают под разными предлогами, отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Ещё одна уловка — оформление после стажировки. И, хотя она должна оплачиваться, это правило часто не соблюдают.

Также, по его словам, в компаниях устанавливают систему штрафов.

«Законом запрещены штрафы в отношении работников, возможны только дисциплинарные взыскания, прямо предусмотренные Трудовым кодексом — замечание, выговор и увольнение «по статье», — уточнил эксперт.

Помимо этого, при трудоустройстве можно попасть на мошенников, которые под видом работодателя получают доступ к банковским картам, добавил Атапин.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как защититься от мошенников, которые обманным путём получают доступ к госуслугам, предлагая россиянам записаться на флюорографию по ОМС.

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