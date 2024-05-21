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Киберэксперт Ульянов порекомендовал защищать аккаунты от мошенников

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как защититься от мошенников, которые обманным путём получают доступ к госуслугам, предлагая россиянам записаться на флюорографию по ОМС.
Киберэксперт Ульянов порекомендовал защищать аккаунты от мошенников
  • Gettyimages.ru

Доступ злоумышленников к аккаунту жертвы на портале госуслуг грозит неприятными последствиями, поделился специалист в беседе с 360.ru.

По его словам, мошенники могут оформить на человека кредит, используя его аккаунт в качестве метода аутентификации.

Пользователю необходимо, помимо госуслуг, защитить свою электронную почту и учётные записи в финансовых сервисах и интернет-банках. Для этого следует установить двухфакторную аутентификацию, а также проверять в настройках аккаунта, не появились ли там какие-то лишние разрешения, резюмировал Ульянов.

Ранее в России предупредили о мошенниках, которые предлагают пройти флюорографию в поликлинике за счёт средств ОМС.

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