Киберэксперт Ульянов порекомендовал защищать аккаунты от мошенников
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Доступ злоумышленников к аккаунту жертвы на портале госуслуг грозит неприятными последствиями, поделился специалист в беседе с 360.ru.
По его словам, мошенники могут оформить на человека кредит, используя его аккаунт в качестве метода аутентификации.
Пользователю необходимо, помимо госуслуг, защитить свою электронную почту и учётные записи в финансовых сервисах и интернет-банках. Для этого следует установить двухфакторную аутентификацию, а также проверять в настройках аккаунта, не появились ли там какие-то лишние разрешения, резюмировал Ульянов.
Ранее в России предупредили о мошенниках, которые предлагают пройти флюорографию в поликлинике за счёт средств ОМС.