Юрист Соловьёв рассказал о случаях, когда из-за жары можно пораньше уйти с работы

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв перечислил случаи, когда из-за жары можно пораньше уйти с работы.

Работодатель обязан обеспечивать своим сотрудникам комфортные условия для работы, в том числе температурный режим в жилых и служебных помещениях, заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Основываясь на СанПиНах и ГОСТах, Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на один час, если температура в помещении приблизилась к отметке +28,5 °С, на два часа, если это +29 °С, и на четыре часа при температуре +30,5 °С и выше», — сказал юрист.

По словам специалиста, санитарные требования установлены на основании медицинских показателей, любое нарушение допустимой температуры в помещении угрожает здоровью, самочувствию и работоспособности людей.

Ранее эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала Минфина «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко рассказала о поводах для увольнения работника при наличии бессрочного трудового договора.