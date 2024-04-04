Специалист Соловиченко рассказала о поводах для увольнения работника

Эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала Минфина «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко рассказала о поводах для увольнения работника при наличии бессрочного трудового договора.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт сообщила, что одним из поводов является грубое нарушение трудовых обязанностей.

Второй случай — неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, если у работника есть дисциплинарное взыскание.

«Работодатель может постепенно подводить работника под увольнение, например фиксировать каждое нарушение трудовой дисциплины — опоздание, несоответствующий внешний вид, игнорирование должностных регламентов, технологий производства, нарушений правил охраны труда», — пояснила Соловиченко.

Трудовой договор по инициативе работодателя может быть прекращён в случае несоответствия работника должности или работе из-за недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации.

Также в список входят ликвидация компании, сокращение штата, предоставление сотрудником подложных документов при принятии на работу.

Ранее заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков прокомментировал возможные изменения на рынке труда после внедрения искусственного интеллекта.