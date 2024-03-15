Экономист Садыков рассказал о перспективах ИИ на рынке труда

Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков прокомментировал возможные изменения на рынке труда после внедрения искусственного интеллекта.

«Профессии линейных сотрудников бухгалтерии и отдела кадров находятся в настоящее время под угрозой исчезновения из-за перспективы практически полной автоматизации составляющих их функций», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, в настоящее время программные комплексы успешно справляются с данными обязанностями и распоряжаются активами транснациональных корпораций.

Также, по словам специалиста, ИИ радикально ускорит документооборот и сопровождение процессов фрахта, перевалки и доставки грузов.

«Можно сравнить ИИ в логистике и цифровизацию всего сопутствующего документооборота с переходом на электронные авиабилеты и сетевые сервисы их подбора, который позволил не только сэкономить краску и целлюлозу, но и совершенно революционным образом изменил всю сферу планирования пассажирских авиаперелётов», — сказал Садыков.

Ранее директор по научным проектам НИУ ВШЭ Сергей Гарбук усомнился в способности ИИ стать умнее людей.