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Специалист Гарбук усомнился в способности ИИ стать умнее людей

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Директор по научным проектам НИУ ВШЭ Сергей Гарбук считает необоснованными предположения, что искусственный интеллект станет умнее человека.
Специалист Гарбук усомнился в способности ИИ стать умнее людей
  • Gettyimages.ru

«То, что отдельные технологии с успехом проходят тесты, предназначенные для людей, вообще не означает, что технологии стали умнее человека», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил специалист, ИИ — это всего лишь набор технологий, рассчитанный на выполнение определённых задач.

По словам эксперта, нейросеть вряд ли пройдёт тест ЕГЭ, так как он создавался для человеческого интеллекта, а ИИ не обладает здравым смыслом и другими навыками.

Ранее сообщалось, что в России разработали нейросеть, способную выявлять заболевания по ЭКГ.

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