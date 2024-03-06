В России разработали нейросеть, способную выявлять заболевания по ЭКГ
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на университет.
«Классификация ЭКГ позволяет разделить записи по определённым признакам, например по типам нарушений ритма и ишемии, что существенно облегчит работу кардиологам и терапевтам. То есть наша модель может найти сразу несколько патологий, а врач уже подтвердит либо опровергнет их наличие», — заявила руководитель проекта, студентка цифровой кафедры Первого МГМУ Алина Китиева.
По её словам, система прежде всего направлена на поддержку принятия врачебных решений.
Команда разработчиков намерена расширять набор классифицируемых заболеваний сердца в модели.
Ранее НСН сообщала, что Москва открыла доступ к платформе с сервисами ИИ для медорганизаций для всех регионов.