В России разработали нейросеть, способную выявлять заболевания по ЭКГ

На цифровой кафедре Первого МГМУ имени Сеченова Минздрава России разработали нейросеть, способную анализировать ЭКГ и с высокой точностью распределять их по классам.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на университет.

«Классификация ЭКГ позволяет разделить записи по определённым признакам, например по типам нарушений ритма и ишемии, что существенно облегчит работу кардиологам и терапевтам. То есть наша модель может найти сразу несколько патологий, а врач уже подтвердит либо опровергнет их наличие», — заявила руководитель проекта, студентка цифровой кафедры Первого МГМУ Алина Китиева.

По её словам, система прежде всего направлена на поддержку принятия врачебных решений.

Команда разработчиков намерена расширять набор классифицируемых заболеваний сердца в модели.

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