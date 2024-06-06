Врач Кузькина: диспансеризация может помочь предотвратить болезнь

Заведующий отделом Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Кузькина напомнила, что важно своевременно посещать диспансеризацию и проходить медицинские осмотры.

Благодаря регулярному контролю за показателями здоровья можно предотвратить болезнь, объяснила она в разговоре с ИА «Пенза-Пресс».

«Большое значение имеет и то, что в ходе проведения диспансеризации регистрируются случаи впервые выявленных заболеваний. А это означает, что своевременное лечение позволяет пациенту управлять своим заболеванием и исключить развитие осложнений», — констатировала Кузькина.

Регулярно проходить диспансеризацию необходимо даже в том случае, если человек чувствует себя хорошо, добавила врач.

Ранее министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова сообщила, что с 2019 по 2023 год 288,1 тыс. пожилых жителей республики в возрасте от 65 лет прошли диспансеризацию в рамках нацпроекта «Демография».