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Врач Кузькина: диспансеризация может помочь предотвратить болезнь

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Заведующий отделом Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Кузькина напомнила, что важно своевременно посещать диспансеризацию и проходить медицинские осмотры.
Врач Кузькина: диспансеризация может помочь предотвратить болезнь
  • РИА Новости

Благодаря регулярному контролю за показателями здоровья можно предотвратить болезнь, объяснила она в разговоре с ИА «Пенза-Пресс».

«Большое значение имеет и то, что в ходе проведения диспансеризации регистрируются случаи впервые выявленных заболеваний. А это означает, что своевременное лечение позволяет пациенту управлять своим заболеванием и исключить развитие осложнений», — констатировала Кузькина.

Регулярно проходить диспансеризацию необходимо даже в том случае, если человек чувствует себя хорошо, добавила врач.

Ранее министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова сообщила, что с 2019 по 2023 год 288,1 тыс. пожилых жителей республики в возрасте от 65 лет прошли диспансеризацию в рамках нацпроекта «Демография».

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