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Более 20 тысяч пожилых жителей Татарстана прошли диспансеризацию с начала года

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Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова сообщила, что с 2019 по 2023 год 288,1 тыс. пожилых жителей республики в возрасте от 65 лет прошли диспансеризацию в рамках нацпроекта «Демография».

Об этом сообщает «Реальное время».

По её словам, для транспортировки пожилых жителей из сельской местности в медучреждения на профилактические осмотры было приобретено 43 автомобиля за счёт средств федерального бюджета.

С начала этого года медицинские учреждения региона приняли 20,9 тыс. человек.

Кроме того, в рамках «Системы долговременного ухода» ежегодно 18,2 тыс. человек получают социальные услуги на дому, отметила Зарипова.

Работа проводится в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Ранее в Минздраве Московской области заявили, что с начала 2024 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли свыше 1,4 млн жителей региона.

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