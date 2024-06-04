Более 20 тысяч пожилых жителей Татарстана прошли диспансеризацию с начала года
Об этом сообщает «Реальное время».
По её словам, для транспортировки пожилых жителей из сельской местности в медучреждения на профилактические осмотры было приобретено 43 автомобиля за счёт средств федерального бюджета.
С начала этого года медицинские учреждения региона приняли 20,9 тыс. человек.
Кроме того, в рамках «Системы долговременного ухода» ежегодно 18,2 тыс. человек получают социальные услуги на дому, отметила Зарипова.
Работа проводится в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».
Ранее в Минздраве Московской области заявили, что с начала 2024 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли свыше 1,4 млн жителей региона.