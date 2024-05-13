В Подмосковье 1,4 млн жителей прошли диспансеризацию и профосмотры с начала 2024 года
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отметила первый заместитель председателя регионального правительства Людмила Болатаева, регулярная диспансеризация и ранняя диагностика позволяют вовремя обнаружить заболевания и начать лечение.
Записаться на диспансеризацию можно через портал «Здоровье», инфомат в поликлинике, чат-бот, по телефону 122.
Ранее сообщалось, что диспансеризацию в Татарстане в I квартале 2024 года прошли 9853 ветерана Великой Отечественной войны.