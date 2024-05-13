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В Подмосковье 1,4 млн жителей прошли диспансеризацию и профосмотры с начала 2024 года

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В Минздраве Московской области заявили, что с начала 2024 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли свыше 1,4 млн человек.
В Подмосковье 1,4 млн жителей прошли диспансеризацию и профосмотры с начала 2024 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметила первый заместитель председателя регионального правительства Людмила Болатаева, регулярная диспансеризация и ранняя диагностика позволяют вовремя обнаружить заболевания и начать лечение.

Записаться на диспансеризацию можно через портал «Здоровье», инфомат в поликлинике, чат-бот, по телефону 122.

Ранее сообщалось, что диспансеризацию в Татарстане в I квартале 2024 года прошли 9853 ветерана Великой Отечественной войны.

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