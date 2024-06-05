В школах Подмосковья прошли профосмотры более 520 тысяч детей с начала года

В школах Московской области с начала года более 520 тыс. детей прошли профосмотры, заявила первый заместитель председателя регионального правительства Людмила Болатаева.

Об этом сообщает 360.ru.

Как отметила чиновник, для удобства детей и родителей профосмотры проводились выездными бригадами врачей непосредственно в образовательных учреждениях.

«Отмечу, что получить результаты можно в цифровом формате, для этого родителю нужно зайти в медкарту в личном кабинете портала госуслуг», — сказала Болатаева.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае более 43 тыс. жителей прошли медобследование с начала года.