В школах Подмосковья прошли профосмотры более 520 тысяч детей с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает 360.ru.
Как отметила чиновник, для удобства детей и родителей профосмотры проводились выездными бригадами врачей непосредственно в образовательных учреждениях.
«Отмечу, что получить результаты можно в цифровом формате, для этого родителю нужно зайти в медкарту в личном кабинете портала госуслуг», — сказала Болатаева.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае более 43 тыс. жителей прошли медобследование с начала года.