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В школах Подмосковья прошли профосмотры более 520 тысяч детей с начала года

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В школах Московской области с начала года более 520 тыс. детей прошли профосмотры, заявила первый заместитель председателя регионального правительства Людмила Болатаева.
В школах Подмосковья прошли профосмотры более 520 тысяч детей с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru.

Как отметила чиновник, для удобства детей и родителей профосмотры проводились выездными бригадами врачей непосредственно в образовательных учреждениях.

«Отмечу, что получить результаты можно в цифровом формате, для этого родителю нужно зайти в медкарту в личном кабинете портала госуслуг», — сказала Болатаева.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае более 43 тыс. жителей прошли медобследование с начала года.

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