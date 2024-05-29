В Ставропольском крае более 43 тысяч жителей прошли медобследование с начала года

В Ставропольском крае 43,1 тыс. жителей отдалённых территорий региона прошли медицинское обследование в рамках проекта «За здоровье» с начала года.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и регионального правительства.

Бригады региональных медучреждений (терапевт, невролог, эндокринолог, травматолог, офтальмолог, акушер) с начала 2024 года выполнили 1150 выездов в сельские местности.

Жители прошли обследование на базе ФАПов и амбулаторий.

Ранее в Минздраве Московской области заявили, что с начала года санитарная авиация региона совершила около 300 вылетов.