В Ставропольском крае более 43 тысяч жителей прошли медобследование с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и регионального правительства.
Бригады региональных медучреждений (терапевт, невролог, эндокринолог, травматолог, офтальмолог, акушер) с начала 2024 года выполнили 1150 выездов в сельские местности.
Жители прошли обследование на базе ФАПов и амбулаторий.
Ранее в Минздраве Московской области заявили, что с начала года санитарная авиация региона совершила около 300 вылетов.