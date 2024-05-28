Подмосковная санавиация совершила 300 вылетов с начала года

В Минздраве Московской области заявили, что с начала года санитарная авиация региона совершила около 300 вылетов.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вертолёты данной службы используются при межбольничной перевозке пациентов, а также при транспортировке пострадавших в ДТП и других чрезвычайных происшествиях.

На борту несут дежурство авиамедицинские бригады, в составе которых присутствуют врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи.

Чаще всего пациентов доставляют вертолётами в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую и Химкинскую больницы, ожоговый центр, а также Московский областной центр охраны материнства и детства.

Ранее сообщалось, что бригады мобильных врачей оказали помощь 15 тыс. жителей арктических районов Якутии.