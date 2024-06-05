Педиатр Одинаева дала советы по выбору места для купания ребёнка

Главный педиатр Московской области Нисо Одинаева рассказала, как выбрать безопасное место для купания ребёнка.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Рекомендуется выбирать только официально разрешённые для купания водоёмы.

«Перед тем как ребёнок пойдёт плавать, проверьте, чтобы на месте купания был безопасный плавный спуск в воду, что там нет посторонних предметов и течения. Не забывайте, что даже водоросли могут ограничить движения ребёнка в воде и вызвать панику», — заявила Одинаева.

По её словам, перед купанием не стоит плотно есть, а на пляже допустим лёгкий перекус.

Не менее важно объяснить ребёнку правила поведения в воде.

«Если ребёнок пользуется плавательным кругом или надувным матрацем, то при покупке следует обращать внимание на то, чтобы они состояли из нескольких независимых надувных частей», — добавила эксперт.

Ранее педиатр, врач-инфекционист «СМ-Клиники» Мария Рыбалко назвала последствия купания в запрещённых местах.