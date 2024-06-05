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Педиатр Одинаева дала советы по выбору места для купания ребёнка

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Главный педиатр Московской области Нисо Одинаева рассказала, как выбрать безопасное место для купания ребёнка.
Педиатр Одинаева дала советы по выбору места для купания ребёнка
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Рекомендуется выбирать только официально разрешённые для купания водоёмы.

«Перед тем как ребёнок пойдёт плавать, проверьте, чтобы на месте купания был безопасный плавный спуск в воду, что там нет посторонних предметов и течения. Не забывайте, что даже водоросли могут ограничить движения ребёнка в воде и вызвать панику», — заявила Одинаева.

По её словам, перед купанием не стоит плотно есть, а на пляже допустим лёгкий перекус.

Не менее важно объяснить ребёнку правила поведения в воде.

«Если ребёнок пользуется плавательным кругом или надувным матрацем, то при покупке следует обращать внимание на то, чтобы они состояли из нескольких независимых надувных частей», — добавила эксперт.

Ранее педиатр, врач-инфекционист «СМ-Клиники» Мария Рыбалко назвала последствия купания в запрещённых местах.

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