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Врач Рыбалко рассказала о последствиях купания в запрещённых местах

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Педиатр, врач-инфекционист «СМ-Клиники» Мария Рыбалко назвала последствия купания в запрещённых местах.

По словам специалиста, купание в подобных водоёмах приведёт к заражению вирусными и бактериальными кишечными инфекциями.

«Профилактикой заболеваний, передающихся водным путём при купании в водоёмах, является: категорический отказ от купания в местах, не одобренных Роспотребнадзором или любой другой структурой в других странах», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко дала рекомендации по открытию купального сезона.

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