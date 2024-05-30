Терапевт Романенко дала советы по открытию купального сезона

Врач-терапевт Татьяна Романенко дала рекомендации по открытию купального сезона.

«Первое — это купаться в специально отведённых для этого местах. Если вы видите табличку «Купаться запрещено», не стоит рисковать своим здоровьем», — заявила эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Также специалист обратила внимание на то, что купание в холодной воде может привести к обострению хронических заболеваний, в том числе органов дыхания, мочеполовой системы, сердца.

«Когда вы окунаетесь в воду, это может привести к спазму сосудов, спровоцировать гипертонический криз или ангинозный приступ, что может привести к инфаркту миокарда», — сказала терапевт.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила в беседе с НСН, что быстрее обгорают на солнце люди с первым и вторым фототипами кожи.