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Терапевт Романенко дала советы по открытию купального сезона

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Врач-терапевт Татьяна Романенко дала рекомендации по открытию купального сезона.

«Первое — это купаться в специально отведённых для этого местах. Если вы видите табличку «Купаться запрещено», не стоит рисковать своим здоровьем», — заявила эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Также специалист обратила внимание на то, что купание в холодной воде может привести к обострению хронических заболеваний, в том числе органов дыхания, мочеполовой системы, сердца.

«Когда вы окунаетесь в воду, это может привести к спазму сосудов, спровоцировать гипертонический криз или ангинозный приступ, что может привести к инфаркту миокарда», — сказала терапевт.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила в беседе с НСН, что быстрее обгорают на солнце люди с первым и вторым фототипами кожи.

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