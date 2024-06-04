Кардиохирург Бокерия заявил о непрерывном росте уровня медицины в Подмосковье

Российский кардиохирург, учёный, академик РАН Лео Бокерия заявил, что уровень медицины в Московской области непрерывно повышается.

«Во-первых, квалификация врачей разными методами; во-вторых, клиники хорошо оборудованы, а на сегодняшний день это является главным», — сказал он в беседе с «Радио 1» на полях Медицинского форума «Инновации в диагностике и лечении заболеваний терапевтического профиля» в МОНИКИ имени Владимирского.

Как отметил Бокерия, врачи непрерывно повышают квалификацию, есть много научно-медицинских институтов и кафедр.

«У нас по любой специальности есть один, два, три головных центра. И там люди обучаются», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Перово появится первая стоматологическая поликлиника по программе реновации.