Психолог Хорс рассказал о причинах трудностей при борьбе с лишним весом

Михаил Хорс, практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель, рассказал о причинах неудач при борьбе с лишним весом.

Основная проблема состоит в том, что некоторые ищут мотивацию к сбросу веса через негативное отношение к себе, что перегружает нервную систему, заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, такой подход может заставить человека сесть на диету и начать заниматься спортом, но постоянное напряжение и неприятие собственного тела приведут к срывам и пропущенным походам в спортзал.

«Поэтому принятие себя — это как раз важный этап для сброса веса. Человек принимает себя, перестаёт испытывать отрицательные эмоции из-за лишнего веса, эти отрицательные эмоции перестают перегружать его нервную систему, нервная система становится более ресурсной, и этот ресурс можно инвестировать, например, в регулярные занятия спортом и соблюдение диеты», — сказал психолог.

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