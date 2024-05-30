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Специалист Малиновская рассказала о влиянии сна на снижение уровня стресса

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Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL заявила, что правильный режим сна влияет на снижение уровня стресса.

Вырабатываемый во время тревоги и стресса кортизол влияет на вес, иммунитет и ментальное здоровье человека, рассказала эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Как отметила специалист, правильный режим сна снижает выработку кортизола.

По словам Малиновской, спать необходимо по семь — девять часов в сутки.

Также для понижения уровня кортизола следует уменьшить количество сахара и добавить в свой рацион белки, цельные злаки и насыщенные жиры, добавила эксперт.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.

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