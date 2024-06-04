В Москве заявили о достаточной наполненности столичных водохранилищ

Водохранилища Москвы наполнены в достаточном объёме, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок — на 83 и 93% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения Москвы независимо от погодных условий», — сказал Бирюков.

Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

Ранее сообщалось, что водный транспорт Москвы включили в абонемент «МультиТранспорт».