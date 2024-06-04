RT в Telegram
Подпишись

В Москве заявили о достаточной наполненности столичных водохранилищ

Короткая ссылка
Водохранилища Москвы наполнены в достаточном объёме, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок — на 83 и 93% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения Москвы независимо от погодных условий», — сказал Бирюков.

Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

Ранее сообщалось, что водный транспорт Москвы включили в абонемент «МультиТранспорт».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить