Водный транспорт Москвы включили в абонемент «МультиТранспорт»
Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В течение 30 дней жители города смогут пользоваться безлимитными поездками на регулярных речных маршрутах благодаря абонементу «МультиТранспорт».
«В абонементе доступны поездки на рельсовом и наземном городском транспорте, такси, электросудах, велосипедах и самокатах. Сервис позволяет выбирать комбинированные маршруты с экономией до 30%», — сказал Ликсутов.
Для проезда на водном транспорте надо просто приложить карту, которой был оплачен абонемент.
Ранее сообщалось, что беспилотный трамвай проехал по московским улицам уже более 100 км.