Водный транспорт Москвы включили в абонемент «МультиТранспорт», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В течение 30 дней жители города смогут пользоваться безлимитными поездками на регулярных речных маршрутах благодаря абонементу «МультиТранспорт».

«В абонементе доступны поездки на рельсовом и наземном городском транспорте, такси, электросудах, велосипедах и самокатах. Сервис позволяет выбирать комбинированные маршруты с экономией до 30%», — сказал Ликсутов.

Для проезда на водном транспорте надо просто приложить карту, которой был оплачен абонемент.

Ранее сообщалось, что беспилотный трамвай проехал по московским улицам уже более 100 км.