Беспилотный трамвай проехал по московским улицам уже более 100 км
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.
Ликсутов уточнил, что на данный момент за пультом находится водитель, а нейросеть дублирует его действия и обучается.
При этом уже в этом году беспилотный трамвай будет полностью управлять движением, а водитель — лишь подстраховывать систему. А до конца 2025 года беспилотный трамвай выйдет на маршрут без водителя.
«С каждым выездом трамвай всё лучше распознаёт внешние объекты. Беспилотная технология — уникальная разработка в Европе, которая принадлежит правительству Москвы», — добавил Ликсутов.
Ранее сообщалось, что в Москве обновят трамвайные пути между улицами Образцова и Октябрьской — это первый этап проекта по восстановлению трамвайных путей на Трифоновской улице.