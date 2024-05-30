Беспилотный трамвай проехал по московским улицам уже более 100 км

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что первый в России беспилотный трамвай проехал уже более 100 км по столичным улицам. Пока он в тестовом режиме курсирует без пассажиров по маршруту №10.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

Ликсутов уточнил, что на данный момент за пультом находится водитель, а нейросеть дублирует его действия и обучается.

При этом уже в этом году беспилотный трамвай будет полностью управлять движением, а водитель — лишь подстраховывать систему. А до конца 2025 года беспилотный трамвай выйдет на маршрут без водителя.

«С каждым выездом трамвай всё лучше распознаёт внешние объекты. Беспилотная технология — уникальная разработка в Европе, которая принадлежит правительству Москвы», — добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в Москве обновят трамвайные пути между улицами Образцова и Октябрьской — это первый этап проекта по восстановлению трамвайных путей на Трифоновской улице.