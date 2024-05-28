В Москве обновят трамвайные пути между улицами Образцова и Октябрьской — это первый этап проекта по восстановлению трамвайных путей на Трифоновской улице.

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

«Восстановление путей на Трифоновской улице позволит создать новые маршруты и вернуть трамваи туда, где почти 30 лет назад они были основным видом транспорта. Планируем запустить движение на этом участке в 2025 году», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Когда маршрут восстановят, им смогут пользоваться более 70 тыс. человек, живущих или работающих в этом районе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале испытаний первого беспилотного трамвая в столице.