В Москве обновят трамвайные пути между улицами Образцова и Октябрьской
Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
«Восстановление путей на Трифоновской улице позволит создать новые маршруты и вернуть трамваи туда, где почти 30 лет назад они были основным видом транспорта. Планируем запустить движение на этом участке в 2025 году», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Когда маршрут восстановят, им смогут пользоваться более 70 тыс. человек, живущих или работающих в этом районе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале испытаний первого беспилотного трамвая в столице.