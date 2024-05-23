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Собянин рассказал об испытаниях первого беспилотного трамвая в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале испытаний первого беспилотного трамвая в столице.
Собянин рассказал об испытаниях первого беспилотного трамвая в Москве

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Это первый этап его запуска. В конце года трамвай уже поедет с пассажирами. И в конце 2025 года даже без дублёра-водителя», — сказал Собянин на церемонии открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий в районе Кунцево.

Отмечается, что систему полного автоматического управления без водителя планируется оборудовать в более 80% подвижного состава столичных трамваев к 2027 году.

Ранее сообщалось, что в московском метро появятся три новые линии.

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