Собянин рассказал об испытаниях первого беспилотного трамвая в Москве
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Это первый этап его запуска. В конце года трамвай уже поедет с пассажирами. И в конце 2025 года даже без дублёра-водителя», — сказал Собянин на церемонии открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий в районе Кунцево.
Отмечается, что систему полного автоматического управления без водителя планируется оборудовать в более 80% подвижного состава столичных трамваев к 2027 году.
Ранее сообщалось, что в московском метро появятся три новые линии.