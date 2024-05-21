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В московском метро появятся три новые линии

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В Московском метрополитене появятся три новые радиальные линии. Часть уже возводится, часть находится на стадии проектирования.
В московском метро появятся три новые линии
  • РИА Новости

В настоящее время в активной стадии возведения находится участок Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» общей протяжённостью 26,6 км, рассказал сайту «Москва 24» руководитель Департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

Ещё одна новая линия — Рублёво-Архангельская — свяжет деловой центр «Москва-Сити» с одноимённым микрорайоном.

«Сейчас идёт строительство участка Рублёво-Архангельской линии от станции «Шелепиха» до станции «Бульвар Генерала Карбышева», — отметил Загрутдинов.

Также в столице построят Бирюлёвскую линию. В настоящее время проектируется участок от станции «ЗИЛ» до «Бирюлёво».

Ранее НСН со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина сообщала, что москвичи выбрали самые красивые станции метро, которые открылись за последние пять лет.

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