Психолог Самбурский предупредил о рисках психических расстройств из-за диет

Клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский предупредил, что желающие быстро похудеть к лету рискуют заработать невроз или нервную анорексию.

Организм и психика страдают от любой диеты, отметил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Из-за этого могут возникать апатия, хроническая усталость и депрессия. Ситуация усугубляется, когда до начала диеты у человека уже наблюдались психологические проблемы, подчеркнул Самбурский.

«Женщины становятся жертвами депрессии от диет чаще мужчин. Маркерами являются тревога, постоянное напряжение, неудовлетворённость, агрессия», — объяснил психолог.

По его словам, в таком состоянии вероятны срывы и набор новых килограммов.

Ранее клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева рассказала, что тревожное расстройство может быть причиной развития трудоголизма.