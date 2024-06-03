В ЛДПР предложили давать матерям маленьких детей дополнительный выходной

Депутаты фракции ЛДПР предложили внести поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми женщины с детьми в возрасте до семи лет будут иметь право на дополнительный оплачиваемый выходной один раз в два месяца для прохождения детской диспансеризации.

Об этом пишет «Парламентская газета».

В настоящее время право на оплачиваемый выходной для прохождения профилактических осмотров есть только у взрослых россиян, тогда как родителям маленьких детей приходится отпрашиваться с работы, чтобы показать детей специалистам.

Депутаты фракции ЛДПР предложили дополнить главу 41 Трудового кодекса новой статьёй, в соответствии с которой женщине с ребёнком до семи лет по её письменному заявлению предоставят дополнительный оплачиваемый выходной один раз в два месяца.

Документ ждёт согласования в кабмине. Планируется, что новые нормы начнут действовать с 1 января 2025 года.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что дополнительные доходы от прогрессивной шкалы НДФЛ пойдут на помощь семьям с детьми.