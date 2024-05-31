Врач Муталиев назвал установки для помощи при отказе от курения

Врач-психотерапевт «СМ-Клиники» Тимур Муталиев по случаю Всемирного дня без табака, 31 мая, рассказал, как сформулировать мотивацию, которая поможет отказаться от вредной привычки.

Это должны быть убедительные стимулы и аргументы для преодоления зависимости, поделился он в беседе с РИАМО.

Врач перечислил несколько таких позитивных установок. Так, принявший решение бросить курить ограждает своих близких от последствий вредной привычки. Кроме того, в долгосрочной перспективе снижаются риски развития ряда опасных заболеваний, тем самым продлевается молодость организма.

«Помимо пользы для здоровья, одним из плюсов отказа от сигарет является экономия денег. Существуют онлайн-калькуляторы, которые подсчитывают, насколько богаче вы станете», — добавил Муталиев.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минздрав и Роспотребнадзор с предложением создать антитабачное мобильное приложение по примеру фиксирующего нарушения ПДД «Народного инспектора».