В России предложили создать антитабачное мобильное приложение

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минздрав и Роспотребнадзор с предложением создать антитабачное мобильное приложение по примеру фиксирующего нарушения ПДД «Народного инспектора».

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующее письмо он направил главному государственному санитарному врачу России, руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

«Из открытых источников мне стало известно о том, что некоторые торговые точки продолжают функционировать в торговых центрах вне магазинов и павильонов, не имеют торговых, подсобных и административно-бытовых помещений. Более того, подобные торговые точки зачастую расположены в наиболее проходных местах торгового центра, а некоторые из них осуществляют торговлю с открытых прилавков или прилавков, на стекло которых нанесена тонировка, не обеспечивающая полную светонепроницаемость», — говорится в письме.

Сенатор попросил Попову прокомментировать ситуацию и выразил готовность содействовать, если для реализации этой идеи потребуется усовершенствовать законодательство.

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев опубликовал содержание пакета антитабачных законопроектов, который был направлен в правительство и Верховный суд России.