В России предложили создать антитабачное мобильное приложение
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
Соответствующее письмо он направил главному государственному санитарному врачу России, руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.
«Из открытых источников мне стало известно о том, что некоторые торговые точки продолжают функционировать в торговых центрах вне магазинов и павильонов, не имеют торговых, подсобных и административно-бытовых помещений. Более того, подобные торговые точки зачастую расположены в наиболее проходных местах торгового центра, а некоторые из них осуществляют торговлю с открытых прилавков или прилавков, на стекло которых нанесена тонировка, не обеспечивающая полную светонепроницаемость», — говорится в письме.
Сенатор попросил Попову прокомментировать ситуацию и выразил готовность содействовать, если для реализации этой идеи потребуется усовершенствовать законодательство.
Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев опубликовал содержание пакета антитабачных законопроектов, который был направлен в правительство и Верховный суд России.