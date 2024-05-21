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В России предложили создать антитабачное мобильное приложение

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Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минздрав и Роспотребнадзор с предложением создать антитабачное мобильное приложение по примеру фиксирующего нарушения ПДД «Народного инспектора».
В России предложили создать антитабачное мобильное приложение
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующее письмо он направил главному государственному санитарному врачу России, руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

«Из открытых источников мне стало известно о том, что некоторые торговые точки продолжают функционировать в торговых центрах вне магазинов и павильонов, не имеют торговых, подсобных и административно-бытовых помещений. Более того, подобные торговые точки зачастую расположены в наиболее проходных местах торгового центра, а некоторые из них осуществляют торговлю с открытых прилавков или прилавков, на стекло которых нанесена тонировка, не обеспечивающая полную светонепроницаемость», — говорится в письме.

Сенатор попросил Попову прокомментировать ситуацию и выразил готовность содействовать, если для реализации этой идеи потребуется усовершенствовать законодательство.

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев опубликовал содержание пакета антитабачных законопроектов, который был направлен в правительство и Верховный суд России.

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