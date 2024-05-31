Более 200 тысяч детей устроятся на подработку в Тюменской области

Более 200 тыс. детей в период каникул отдохнут и устроятся на подработку в Тюменской области.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Всего на летние каникулы уйдут около 225 тыс. школьников региона.

В летние лагеря первые школьники уже уехали 28 мая, смены продлятся от 7 до 21 дня. В регионе планируют запустить около 2 тыс. досуговых и спортивных площадок.

Также создано более 11 тыс. временных рабочих мест, на которые подростки могут устроиться на лето.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал об улучшении демографической ситуации в регионе.