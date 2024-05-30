Моор рассказал об улучшении демографической ситуации в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе выступления с годовым отчётом о деятельности правительства заявил, что за последние пять лет показатель ожидаемой продолжительности жизни вырос в регионе на 1,5 года и в 2023-м превысил 74 года.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

В области наблюдается положительный естественный прирост населения, снизилась смертность, отметил губернатор.

«В минувшем году на свет появилось 17 195 детей. Система здравоохранения делает всё, чтобы обеспечить рождение здорового ребёнка», — сказал Моор.

Кроме того, в регионе, как и во всей стране, в минувшем году расширили программу скрининга для новорождённых — в медучреждениях проводятся исследования на 36 заболеваний вместо пяти.

Также с 2023 года расширены гарантии по льготному лекарственному обеспечению детей, добавил губернатор.

Ранее в Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, что 17 тыс. новорождённых прошли неонатальный скрининг с начала 2024 года.