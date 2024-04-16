В Подмосковье 17 тысяч новорождённых прошли неонатальный скрининг с начала года

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали о 17 тыс. новорождённых, которые прошли неонатальный скрининг с начала 2024 года.

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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство. В результате проведённых исследований врачи выявили у 24 детей генетические заболевания на ранней стадии. Как отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, своевременное обследование позволяет врачам вовремя начать лечение. Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о предстоящем строительстве нового перинатального центра в Новом Уренгое.