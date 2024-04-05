В Новом Уренгое откроют новый перинатальный центр

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о предстоящем строительстве нового перинатального центра в Новом Уренгое.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«Осмотрел действующее родильное отделение — капитальное здание прослужит ещё не один год. Но согласен, что в самом большом городе Ямала маленькие северяне должны появляться на свет в новом уровне комфорта», — заявил Артюхов.

Он также отметил, что проектирование центра начнут в 2024 году.

Ранее сообщалось, что роддома и перинатальные центры в Московской области получат новое оборудование в 2024 году. На эти цели будет выделено около 1 млрд рублей.