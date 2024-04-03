Подмосковные роддома получат новое оборудование в 2024 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Закупим более 700 единиц нового медоборудования на миллиард рублей — аппараты ИВЛ, УЗИ и всё самое необходимое для поддержания здоровья и жизни новорождённых, будущих и молодых мам», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.
Она уточнила, что аппараты будут установлены в 12 медицинских организациях, в том числе в Клину, Химках, Коломне и Видном.
Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.