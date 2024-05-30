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Врач Продеус напомнил о риске бруцеллёза из-за употребления парного молока

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Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус предупредил, что вероятность заболеть бруцеллёзом выше у тех, кто употребляет парное молоко.

«Поволжье, Урал, Сибирь — это места, где бруцеллы вполне могут обитать», — отметил специалист в ходе беседы в пресс-центре НСН.

Он назвал заболевание «неприятным и тяжёлым». Оно имеет длительное течение и зачастую даёт осложнение на суставы, отметил Продеус.

Бруцеллёз зачастую встречается в личных, неорганизованных хозяйствах. Именно такие хозяйства должны строго контролироваться Роспотребнадзором, добавил врач.

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