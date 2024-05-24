Кардиолог Колодзей посоветовала следить за своим весом для поддержания здоровья сердца
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» врач также отметила, что очень важно следить за своим весом. Здоровый рацион не должен повышать холестерин, нагружать печень или вредить сосудам.
Предпочтение стоит отдавать овощам и фруктам, зелени, цельнозерновым продуктам.
Кроме того, рекомендуется соблюдать режим дня, чаще гулять и больше двигаться.
Также желательно следить за имеющимися хроническими заболеваниями.
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