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Кардиолог Колодзей посоветовала следить за своим весом для поддержания здоровья сердца

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Александра Колодзей, кардиолог высшей категории НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, рассказала, как сохранить здоровье сердца. По её словам, актуальной остаётся рекомендация об отказе от курения.
Кардиолог Колодзей посоветовала следить за своим весом для поддержания здоровья сердца
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» врач также отметила, что очень важно следить за своим весом. Здоровый рацион не должен повышать холестерин, нагружать печень или вредить сосудам.

Предпочтение стоит отдавать овощам и фруктам, зелени, цельнозерновым продуктам.

Кроме того, рекомендуется соблюдать режим дня, чаще гулять и больше двигаться.

Также желательно следить за имеющимися хроническими заболеваниями.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.

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