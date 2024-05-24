Кардиолог Колодзей посоветовала следить за своим весом для поддержания здоровья сердца

Александра Колодзей, кардиолог высшей категории НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, рассказала, как сохранить здоровье сердца. По её словам, актуальной остаётся рекомендация об отказе от курения.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» врач также отметила, что очень важно следить за своим весом. Здоровый рацион не должен повышать холестерин, нагружать печень или вредить сосудам.

Предпочтение стоит отдавать овощам и фруктам, зелени, цельнозерновым продуктам.

Кроме того, рекомендуется соблюдать режим дня, чаще гулять и больше двигаться.

Также желательно следить за имеющимися хроническими заболеваниями.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.