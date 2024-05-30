Большинство россиян выступили против досмотра школьников перед ЕГЭ

Согласно новому исследованию, большинство россиян считают, что школьников перед сдачей ЕГЭ досматривать нельзя.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на опрос, проведённый в своих соцсетях и мессенджерах.

Ещё 26% опрошенных допустили вариант с досмотром детей перед экзаменами, но отметили необходимость проверять только карманы в одежде.

По словам 8% респондентов, досматривать детей нужно полностью.

Ранее стоявший на металлорамке сотрудник пункта приёма ЕГЭ в школе Воронежа Дмитрий Скляр заявил, что в шоке от того, что выпускники поднимали одежду.

Ситуацией, произошедшей в школе, ранее заинтересовались Рособрнадзор и прокуратура.

Выпускники воронежской школы рассказали, как их заставляли снимать нижнее бельё и грозили не пустить на ЕГЭ, если они не пройдут металлодетектор.

Выпускница Анна при этом сказала RT, что в воронежской школе №62 металлодетектор работал случайным образом.