Большинство россиян выступили против досмотра школьников перед ЕГЭ
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на опрос, проведённый в своих соцсетях и мессенджерах.
Ещё 26% опрошенных допустили вариант с досмотром детей перед экзаменами, но отметили необходимость проверять только карманы в одежде.
По словам 8% респондентов, досматривать детей нужно полностью.
Ранее стоявший на металлорамке сотрудник пункта приёма ЕГЭ в школе Воронежа Дмитрий Скляр заявил, что в шоке от того, что выпускники поднимали одежду.
Ситуацией, произошедшей в школе, ранее заинтересовались Рособрнадзор и прокуратура.
Выпускники воронежской школы рассказали, как их заставляли снимать нижнее бельё и грозили не пустить на ЕГЭ, если они не пройдут металлодетектор.
Выпускница Анна при этом сказала RT, что в воронежской школе №62 металлодетектор работал случайным образом.