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Большинство россиян выступили против досмотра школьников перед ЕГЭ

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Согласно новому исследованию, большинство россиян считают, что школьников перед сдачей ЕГЭ досматривать нельзя.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на опрос, проведённый в своих соцсетях и мессенджерах.

Ещё 26% опрошенных допустили вариант с досмотром детей перед экзаменами, но отметили необходимость проверять только карманы в одежде.

По словам 8% респондентов, досматривать детей нужно полностью.

Ранее стоявший на металлорамке сотрудник пункта приёма ЕГЭ в школе Воронежа Дмитрий Скляр заявил, что в шоке от того, что выпускники поднимали одежду.

Ситуацией, произошедшей в школе, ранее заинтересовались Рособрнадзор и прокуратура.

Выпускники воронежской школы рассказали, как их заставляли снимать нижнее бельё и грозили не пустить на ЕГЭ, если они не пройдут металлодетектор.

Выпускница Анна при этом сказала RT, что в воронежской школе №62 металлодетектор работал случайным образом.

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