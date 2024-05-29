Сотрудник пункта приёма ЕГЭ Воронежа заявил, что школьники сами поднимали одежду

Стоявший на металлорамке сотрудник пункта приёма ЕГЭ в школе Воронежа Дмитрий Скляр заявил, что в шоке от того, что выпускники поднимали одежду.

Он пояснил, что почти всегда школьники спокойно выкладывали лишнее и проходили спокойно или отправлялись на проверку ручным металлодетектором.

«В паре случаев выпускники на эмоциях, действительно, поднимали верхнюю одежду, чем я был несколько шокирован — в прошлом году такого не было», — сказал Скляр.

Сотрудник пункта приёма ЕГЭ отметил, что расстроен негативом со стороны общества, который направлен на него.

Ситуацией, произошедшей в школе, ранее заинтересовались Рособрнадзор и прокуратура.

Выпускники воронежской школы рассказали, как их заставляли снимать нижнее бельё и грозили не пустить на ЕГЭ, если они не пройдут металлодетектор.

Выпускница Анна при этом сказала RT, что в воронежской школе №62 металлодетектор работал случайным образом.