RT в Telegram
Подпишись

Сотрудник пункта приёма ЕГЭ Воронежа заявил, что школьники сами поднимали одежду

Короткая ссылка
Стоявший на металлорамке сотрудник пункта приёма ЕГЭ в школе Воронежа Дмитрий Скляр заявил, что в шоке от того, что выпускники поднимали одежду.

Он пояснил, что почти всегда школьники спокойно выкладывали лишнее и проходили спокойно или отправлялись на проверку ручным металлодетектором.

«В паре случаев выпускники на эмоциях, действительно, поднимали верхнюю одежду, чем я был несколько шокирован — в прошлом году такого не было», — сказал Скляр.

Сотрудник пункта приёма ЕГЭ отметил, что расстроен негативом со стороны общества, который направлен на него.

Ситуацией, произошедшей в школе, ранее заинтересовались Рособрнадзор и прокуратура.

Выпускники воронежской школы рассказали, как их заставляли снимать нижнее бельё и грозили не пустить на ЕГЭ, если они не пройдут металлодетектор.

Выпускница Анна при этом сказала RT, что в воронежской школе №62 металлодетектор работал случайным образом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить