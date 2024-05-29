Сотрудник пункта приёма ЕГЭ Воронежа заявил, что школьники сами поднимали одежду
Он пояснил, что почти всегда школьники спокойно выкладывали лишнее и проходили спокойно или отправлялись на проверку ручным металлодетектором.
«В паре случаев выпускники на эмоциях, действительно, поднимали верхнюю одежду, чем я был несколько шокирован — в прошлом году такого не было», — сказал Скляр.
Сотрудник пункта приёма ЕГЭ отметил, что расстроен негативом со стороны общества, который направлен на него.
Ситуацией, произошедшей в школе, ранее заинтересовались Рособрнадзор и прокуратура.
Выпускники воронежской школы рассказали, как их заставляли снимать нижнее бельё и грозили не пустить на ЕГЭ, если они не пройдут металлодетектор.
Выпускница Анна при этом сказала RT, что в воронежской школе №62 металлодетектор работал случайным образом.